الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا

25 ثانية ago
الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، شركة الحلول الصناعية والدفاعية العالمية (GIDS) في إسلام آباد.
واطلع جلالته على عمل الشركة المملوكة لدولة باكستان والتي تختص في البحث والتطوير وصناعة معدات وأدوات عسكرية ودفاعية توظف التكنولوجيا الحديثة.
وبحثت الزيارة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والشركة، في إطار التعاون العسكري بين الأردن وباكستان.
وتلا الزيارة حضور جلالة الملك ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتمرين للقوات العسكرية الباكستانية، ركز على مهارات الرماية والمناورة وضم عروضا للقوات الجوية وعمليات متعددة المجالات.
ورافق جلالة الملك في الزيارة وحضور التمرين سمو الأميرة سلمى بنت عبدﷲ الثاني، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


