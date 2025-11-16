بلدية مأدبا تتبرأ من فيديو قتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص

وطنا اليوم:اوضح رئيس بلدية مادبا هيثم الجوينات حقيقة الفيديو الصادم الذي تم تداوله حول “قتل الكلاب في مادبا بالرصاص”.

وقال الجوينات في تصريح صحفي إن بلدية مادبا لاتمتلك أسلحة ولا ذخيرة ولا قناصين للقيام بهذه الأعمال، ولوحظ أن السيارة التي شهدت في الفيديو يرافقها صوت بندقية هي سيارة نوع دودج لون اسود غالية الثمن لا تمتلك البلدية مثل هذه السيارات.

وأضاف الجوينات أن السيارة الأخرى التي تحمل حيوانات لا نعرف لمن تعود ملكيتها حيث لا يوجد عليها ارقام علماً بأن البلدية تملك مأوى للكلاب وتقوم بالتعامل معها حسب اتفاقية ABC حسب الأصول.

ولفت الجوينات إلى ان البلدية ستوقع الاثنين اتفاقية مع جمعية للرعاية بالحيوان بالتعاون مع البلدية لتطوير فكرة الرفق في الحيوان وكيفية التعامل مع الكلاب على معايير عالمية في مقر البلدية.