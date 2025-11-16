أ.د. مصطفى عيروط

يحق لنا أن نفتخر دائما بما يتحقق للأردن من إنجازات أكثر بفضل قيادتنا الهاشميه التاريخيه وعملها الدؤؤب المستمر وعرفنا وتابعنا زيارات جلالة الملك المغفور له الحسين رحمه الله وهو يحمل للعالم القضيه الفلسطينيه والقدس وقضايا الاردن الاقتصاديه ومشاريع للأردن التي تنعكس على التطوير والبناء و العلاقات الثنائيه في جميع المجالات وترسيخ العلاقات مع العالم لمصلحة الاردن وفلسطين والامه العربيه والاسلاميه فأصبح الاردن اسما ورسما عاليا واستمرت وتوطدت اكثر وازدادت هذه الأسس الراسخه في عهد قائدنا المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

واليوم ونحن نرى قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني في اليابان وفيتنام وسنغافورة واندونيسيا والباكستان في زيارات مؤثره من قائدنا المؤثر عالميا بما يتمتع به من قيادة حكيمه صادقه تعمل لمصلحة الاردن في جميع المجالات والعمل لمصلحة فلسطين والامه

فهذه الدول التي زارها جلالة الملك لها اهميه استراتيجيه اقتصاديه وسياسيه كقوى عالميه ومنها قوى اسلاميه ويتمتع بها الاردن بقيادة جلالة الملك من تأثير وعلاقات راسخه طويله

وتابعنا بفخر الاستقبال الرسمي والشعبي لجلالة الملك في هذه الدول

فالاردن قوي ومؤثر في العالم وفي هذه الدول بقيادتنا الهاشميه بقيادة جلالة الملك وعلاقات تمتد لعقود معها

وجلالة الملك يقود بنجاح وحكمه وتأثير العلاقات الثنائيه مع هذه الدول ودول العالم وفتح أسواق جديده للصناعه الاردنيه والتصدير وإقامة شراكات اقتصاديه فاعله صناعيه وتجاربه مع هذه الدول وتشجيع الاستثمار في الاردن فالاردن بما يتمتع به من موقع استراتيجي وأمن واستقرار وعلاقات مع العالم يعتبر مركزا مهما للاستثمار فيه ومركزا اقتصاديا وصناعيا عالميا

وهذا يتطلب من الحكومات والقطاع الخاص متابعة تنفيذ نتائج الزيارات الناجحه لجلالة الملك لهذه الدول التي فيها ما يقارب أربعمائة مليون إنسان ودول العالم لأن زيادة التصدير والاستثمار في الاردن يعتبر النهج الأساسي والرئيسي للتشغيل وتابعنا تصريح رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الذي رافق ضمن وفد اقتصادي جلالة الملك إلى دول يعلن بأنه تم تشغيل ستة آلاف في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام

ويزيد فكلما زاد الاستثمار وزاد التصدير ينعكس على التشغيل

واعتقد بان القطاع السياحي والتعليمي والتقني عليه دور أيضا في زيادة السياحه من دول العالم للأردن واستقطاب طلبه من هذه الدول ودول العالم للدراسه في الاردن وتوجيه نحو التعليم المهني والتطبيقي فالاردن مهيأ أن يكون مركزا عالميا وإقليميا صناعيا وتعايميا وغذائيا وصحيا وسياحيا وخدماتيا

فزيارات جلالة الملك إلى دول العالم وهذه الدول لها تأثير قوي ومن يتابع ردة الفعل في اعلام هذه الدول ودول العالم نفتخر به ونعتز فالاردن بقيادة جلالة الملك قائدا وزعيما عالميا والأردن بقيادته قوي جدا واقوى وتأثير هذه الزيارات في رأيي يعرفها ويتابعها كل مواطن اردني وتتابع إقليميا و عالميا بنتائج ايجابيه

حمى الله قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.