مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتشكيل قوة دولية في غزة الاثنين

وطنا اليوم:يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت الاثنين على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية يوم الجمعة.

ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في القطاع.

وتتضمن النسخة المعدلة للمشروع الأمريكي لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين، حيث تنص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيء الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.

وفي بيان مشترك صدر الجمعة الماضية حثت الولايات المتحدة وثماني دول لعبت دورا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، هي قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، على “تبني سريع” لمشروع القرار الأمريكي الأخير من جانب مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن دبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على الأمر، أن الخطة الأمريكية يمكن أن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة لتمريرها، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض.

وكانت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قدمت مشروع قرار بديل للمشروع الأمريكي بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة، موضحة أن مشروع قرارها “لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية”، وأن الهدف منه هو “تعديل مفهوم الولايات المتحدة لجعله متوافقا إلى أقصى حد ممكن مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ سنوات”، ولا سيما صيغة الدولتين كأساس للحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي