بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتشكيل قوة دولية في غزة الاثنين

32 ثانية ago
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتشكيل قوة دولية في غزة الاثنين

وطنا اليوم:يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت الاثنين على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية يوم الجمعة.
ويقترح مشروع القرار الذي جرى تعديله مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ”مجلس سلام” يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، والسماح بنشر “قوة استقرار دولية مؤقتة” في القطاع.
وتتضمن النسخة المعدلة للمشروع الأمريكي لغة أكثر تحديدا بشأن تقرير مصير الفلسطينيين، حيث تنص على أن الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإعادة تطوير غزة قد يهيء الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة الماضية حثت الولايات المتحدة وثماني دول لعبت دورا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، هي قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، على “تبني سريع” لمشروع القرار الأمريكي الأخير من جانب مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن دبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على الأمر، أن الخطة الأمريكية يمكن أن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة لتمريرها، مع احتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض.
وكانت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قدمت مشروع قرار بديل للمشروع الأمريكي بشأن تحقيق سلام مستدام في قطاع غزة، موضحة أن مشروع قرارها “لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية”، وأن الهدف منه هو “تعديل مفهوم الولايات المتحدة لجعله متوافقا إلى أقصى حد ممكن مع قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ سنوات”، ولا سيما صيغة الدولتين كأساس للحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:34

“شرق آسيا… بوابة الأردن الجديدة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ودور جيوسياسي أوسع”

01:32

ميداليتان ذهبيتان لمنتخب التايكواندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

01:29

لجنة حماية المهنة تدرس تحريك دعوى قضائية بحق موظفة حكومية بعد تكريم مخالفين لقانون الصحفيين

01:27

هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ

01:25

الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني

22:53

تحت رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان

22:12

الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويؤكد أهمية توسيع التعاون

21:56

وزير الشباب يفتتح بازار ملتقى “همم” الخيري في إربد

21:53

“النزاهة ومكافحة الفساد”: أبوابنا مفتوحة لشكاوى المستثمرين ونتعامل معها بسرية تامة

21:51

الأمير فيصل يُتوّج الفائزين بسباق “أيلة للدراجات الهوائية” من البحر الميت إلى البحر الأحمر

21:49

وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة

21:48

“المستقلة للانتخاب”: العمل جار لتخصيص مواقع للدعاية الانتخابية

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني