بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

20 ثانية ago
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

وطنا اليوم:كشفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي FSB، يوم الجمعة، عن إحباطها محاولة هجوم وصفته بـ”الإرهابي”، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وأوضح الجهاز الأمني أن العملية كانت تستهدف اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في العاصمة موسكو.
وأورد الأمن الفيدرالي في بيانه، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت أربعة أشخاص لتنفيذ مخطط الاغتيال، مشيرا إلى أن السلطات ألقت القبض عليهم جميعا في موسكو.
وأضاف البيان أن الخلية ضمت “مهاجرا غير شرعي من آسيا الوسطى، وزوجين روسيين من المدمنين على المخدرات ولهما سوابق قضائية”.
وحول تفاصيل العملية، أشار البيان إلى أن الجناة كانوا يعتزمون تنفيذ التفجير أثناء زيارة المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لقبر أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكوي في موسكو.
ولفت جهاز الأمن الروسي إلى أن الأداة المستخدمة في التدبير كانت كاميرا فيديو مخبأة داخل مزهرية زهور، وقد ضبطت وصودرت.
وأفاد البيان بأن هذه الكاميرا المموهة كان بالإمكان “التحكم بها عن بعد ونقل البيانات إلى الخارج”، وقد استخدمت في التحضير للهجوم.
كما عثر رجال الأمن، في أجهزة الاتصال المصادرة، على “مراسلات بين المحتجزين وضابط استخبارات أوكراني عبر تطبيقي ‘واتساب’ و’سيغنال'”.
وأشار البيان إلى أن هذه المراسلات “تثبت وجود مؤامرة الاغتيال”.
واختتمت هيئة الأمن الفيدرالي بيانها بالتحذير من أن “النظام الأوكراني، الذي يتصرف بتوجيهات من وكالات الاستخبارات الغربية، يعد لارتكاب جرائم مماثلة في مناطق روسية أخرى”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:30

الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

09:26

15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار

09:19

تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

09:14

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

09:09

قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة مدمر في إندونيسيا

20:40

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

20:21

أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

20:04

جلاد الرقة بقبضة العدالة بعد 12 عاما من التخفي بدعم الموساد

19:57

قفزة في فاتورة استيراد الأغذية العالمية تقودها أسعار البن والكاكا

19:52

الشيباني يرفع علم سوريا فوق مبنى السفارة في لندن

19:48

الصوراني : غالبية المدارس الخاصة لن تلتزم بعقد العمل المؤتمت

19:23

في ذكرى ميلاد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال – طيّب الله ثراه – باني نهضة الأردن

وفيات
وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله