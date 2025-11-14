الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

وطنا اليوم:كشفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي FSB، يوم الجمعة، عن إحباطها محاولة هجوم وصفته بـ”الإرهابي”، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضح الجهاز الأمني أن العملية كانت تستهدف اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في العاصمة موسكو.

وأورد الأمن الفيدرالي في بيانه، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت أربعة أشخاص لتنفيذ مخطط الاغتيال، مشيرا إلى أن السلطات ألقت القبض عليهم جميعا في موسكو.

وأضاف البيان أن الخلية ضمت “مهاجرا غير شرعي من آسيا الوسطى، وزوجين روسيين من المدمنين على المخدرات ولهما سوابق قضائية”.

وحول تفاصيل العملية، أشار البيان إلى أن الجناة كانوا يعتزمون تنفيذ التفجير أثناء زيارة المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لقبر أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكوي في موسكو.

ولفت جهاز الأمن الروسي إلى أن الأداة المستخدمة في التدبير كانت كاميرا فيديو مخبأة داخل مزهرية زهور، وقد ضبطت وصودرت.

وأفاد البيان بأن هذه الكاميرا المموهة كان بالإمكان “التحكم بها عن بعد ونقل البيانات إلى الخارج”، وقد استخدمت في التحضير للهجوم.

كما عثر رجال الأمن، في أجهزة الاتصال المصادرة، على “مراسلات بين المحتجزين وضابط استخبارات أوكراني عبر تطبيقي ‘واتساب’ و’سيغنال'”.

وأشار البيان إلى أن هذه المراسلات “تثبت وجود مؤامرة الاغتيال”.

واختتمت هيئة الأمن الفيدرالي بيانها بالتحذير من أن “النظام الأوكراني، الذي يتصرف بتوجيهات من وكالات الاستخبارات الغربية، يعد لارتكاب جرائم مماثلة في مناطق روسية أخرى”.