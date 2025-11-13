بنك القاهرة عمان
الخرابشة يتفقد أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات في الريشة

9 ثواني ago
الخرابشة يتفقد أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات في الريشة

وطنا اليوم:اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، على سير أعمال الاستكشاف والتنقيب عن خامات الفوسفات في منطقة الريشة، المُنفذة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة التسنيم العُمانية للمشاريع.
وخلال الجولة، استمع الخرابشة إلى شرح فني قدّمه الفريق المُختص حول مواقع الحفر وآليات جمع العينات الصخرية وتجهيزها للشحن المخبري، كما اطلع على مراحل العمل الميداني في المشروع.
وعُقد في ختام الزيارة اجتماعاً ميدانياً لمناقشة النتائج الأولية وخطط العمل للمرحلة المقبلة، وتم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق أهداف المشروع الاستراتيجية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة العُمانية لاستكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، ضمن التوجه الوطني لتحويل الموارد الطبيعية إلى صناعات محلية ذات قيمة مضافة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي أطلقتها الوزارة سابقاً.
وتغطي مذكرة التفاهم مساحة تقديرية تبلغ نحو 300 كيلومتر مربع في منطقة الريشة، وتمنح الشركة الحق في تنفيذ الدراسات الجيولوجية والفنية وتقييم الجدوى الاقتصادية لتطوير الخام، بما في ذلك إمكانية إنشاء صناعات تحويلية قائمة عليه داخل المملكة.
ورافق الوزير في الزيارة مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة المهندس هشام الزيود، إلى جانب فريق من كوادر الوزارة الفنية والميدانية، وفريق شركة التسنيم العُمانية العامل في المشروع.


