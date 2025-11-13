مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%

وطنا اليوم:قدّرت مديرية زراعة جرش، انخفاض كمية إنتاج ثمار الزيتون في الموسم الحالي في المحافظة إلى قرابة 90% مقارنة بالعام الماضي، مبينة أن التقديرات جاءت بناءً على إحصاءات دورية تجريها المديرية ومراقبة الكميات الواردة إلى المعاصر.

وقالت مديرة زراعة جرش عُلا محاسنة، الخميس. إنه من المتوقع إنتاج قرابة 1200 طن من ثمار الزيتون الموسم الحالي، وقرابة 180 طنا من زيت الزيتون، مبينة أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون داخل المحافظة تبلغ قرابة 123 ألف دونم.

وأضافت المحاسنة أن في المحافظة عدة أنواع من أشجار الزيتون مثل “القبيسي” و”السوري المحسن” وأنواع أخرى عديدة، موضحة أن المديرية، من خلال قسم الإرشاد الزراعي، تنفذ عددًا من الجولات على المزارعين لتقديم النصح والإرشاد لهم.

وأشارت المحاسنة إلى أهمية التواصل مع المزارعين، وتقديم النصح الفني لهم؛ لرفع مستوى جودة الزيت المنتج وتقليل نسبة الحموضة، إضافة إلى تحسين عائدات المزارعين من خلال تقليص الفاقد وتوفير قنوات تسويق أكثر تنظيمًا.

وبيّنت المحاسنة أن المديرية أنهت كافة مشاريعها من مخصصات مجلس المحافظة للعام الحالي،وشملت توزيع مطابخ إنتاجية، وإنشاء وتبطين قنوات ري، ومشاريع للحصاد المائي.