نجوم الرياضة الأردنية يشاركون في اختيار طلبة منح التفوق الرياضي بجامعة البترا

22 ثانية ago
وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا اختبارات منح التفوق الرياضي، بمشاركة نحو مئةٍ وخمسين طالبًا وطالبة، وبإشراف لجان فنية متخصصة ضمّت نخبة من مدربي المنتخبات الوطنية.
شارك في لجان الاختبارات المدير الفني للمنتخب الوطني للكاراتيه الكابتن محمد فتيان، ونجم المنتخب الوطني لكرة القدم والمدرب الوطني الكابتن حاتم عقل، والمدرب الوطني لكرة السلة الكابتن سمير نصار، إلى جانب الحكم الدولي لكرة الطائرة الدكتور تاج الدين الوديان، ومدرب الريشة الطائرة الكابتن محمد العزام، والمدرب الوطني للتايكواندو الكابتن أيمن الحسامي.
ثمَّن عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، مشاركة نجوم الرياضة الأردنية في اللجان الفنية، مؤكدًا حرص جامعة البترا على دعم الطلبة الرياضيين وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تمثيل الجامعة في البطولات المختلفة.


