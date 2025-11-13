بنك القاهرة عمان
ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

13 نوفمبر 2025
A woman passes in front of the US Capitol in Washington, District of Columbia, on November 6, 2018, as Americans started voting in mid-term elections that mark the first major voter test of Donald Trump's presidency, with control of Congress at stake. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

وطنا اليوم:وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، استمر 43 يوما، معطلا قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.
وقال ترامب قبل توقيع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضوي “اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز”، ودعا الأميركيين إلى تذكر “ما فعله الديموقراطيون”، في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.
جاء ذلك بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع القانون الذي صدّق عليه مجلس النواب بأغلبية بسيطة (222 عضوا) مقابل معارضة 219 عضوا، ومن شأنه إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية.
ويقضي المشروع بتمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل، بما في ذلك استئناف المساعدات الغذائية المتوقفة ودفع أجور مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتعطل.
والآن، سيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي سُرحوا مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر منهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وفي وقت سابق، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت على حزمة التمويل سيُجرى الليلة بالتوقيت المحلي، داعياً زملاءه من الحزبين إلى “التفكير مليا والقيام بالشيء الصحيح في النهاية”.
وكان ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انشقوا عن قيادة حزبهم مطلع الأسبوع، مما سمح بتمرير حزمة التمويل المؤقتة. وأثار ذلك انقسامات حادة داخل الحزب الديمقراطي، إذ رأى كثيرون أنه كان ينبغي التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية التي تنتهي صلاحيتها نهاية العام.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن حزبه سيقدّم تشريعاً منفصلاً لتمديد تلك الإعانات ثلاث سنوات، مضيفاً أن الجمهوريين وترامب “يتجاهلون أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة في البلاد”.


