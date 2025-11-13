الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية حول مستقبل عمل النقابات المهنية

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني جلسة حوارية بعنوان “مستقبل عمل النقابات المهنية”، بحضور الأمين العام بالوكالة وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي والهيئة العامة، إلى جانب نواب من كتلة الميثاق النيابية وعدد من القيادات النقابية والمهتمين بالشأنين الحزبي والنقابي، وذلك في إطار تعزيز الحوار بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الجلسة التي نظّمتها اللجنة التنفيذية لشؤون النقابات في الحزب، أكد الأمين العام بالوكالة أهمية العمل النقابي ودوره في خدمة المهنة والمجتمع، مشدداً على أن النقابات المهنية تُعدّ من الروافد السياسية المهمة، وأن ملف النقابات يمثل داعماً أساسياً ورافعا مهماً للعمل السياسي وجزءاً لا يتجزأ من مكونات الأحزاب الوطنية.

وأشار إلى أن حزب الميثاق الوطني يؤمن بأهمية بناء شراكات حقيقية مع النقابات بما يضمن التكامل بين العمل الحزبي والمهني، ويسهم في تطوير الأداء النقابي وتعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

كما أوضح مساعد الأمين العام للشؤون النقابية في الحزب أهمية هذه اللقاءات في فتح قنوات حوار مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية والاستماع إلى وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العمل النقابي في الأردن، مؤكداً أن النقابات تمثل بيوت خبرة للعمل المهني، وأن الشراكة بين الحزب والنقابات ضرورة استراتيجية.

وأضاف أن العمل عبر اللجان القطاعية في الحزب يجب أن يقوم على بناء القيم الجوهرية وتعزيز التعاون المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء المهني والنقابي ودعم المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.

وخلال الجلسة التي أدارها رئيس وحدة الإعلام وإدارة الفعاليات في الميثاق، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه النقابات المهنية، من بينها: التحديات المالية وضعف التشريعات، والخلافات الداخلية، وتراجع الدور المهني والخدمي.

كما قدّم المشاركون مجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير العمل النقابي، من أبرزها تطوير الأداء النقابي والخدمات المقدمة للأعضاء وإنشاء لجان نقابية متخصصة لمتابعة القضايا المهنية وتجويد التشريعات الناظمة للعمل الحزبي وإعداد خطة عمل مشتركة بين النقابات والأحزاب لتعزيز التدريب المهني والمشاركة في صنع القرار و عقد ورش عمل متخصصة لقادة العمل النقابي لتبادل الخبرات وتعزيز استقلالية النقابات إضافة إلى العديد من النقاط والمقترحات التي تخدم العمل النقابي .

وفي الختام أكد حزب الميثاق الوطني أن هذه الجلسة تمثل خطوة هامة لتعزيز الحوار المستمر مع النقابات المهنية واستثمار خبراتها وتوصياتها في دعم العمل النقابي وصياغة سياسات مستقبلية فاعلة، مؤكدا أن الحزب سيواصل عقد مثل هذه الجلسات التي تخدم المصلحة العامة.