بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

13 نوفمبر 2025
قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

وطنا اليوم:اعتمدت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، الليلة الماضية قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأيد القرار 152 دولة وعارضته 8 دول فيما صوتت بالامتناع 12 دولة.
وتطالب الجمعية حسب القرار “إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمناطق السورية المحتلة في الجولان، والكف عن التسبب في ضياعها او استنفاذها او تعريضها للخطر” مُقرة ان “من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض” جراء ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات المعتمدة من قبل اللجان كافة، سترفع الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليها خلال شهر كانون الأول المقبل ليصار الى أعتمادها بصورة نهائية كما يحصل كل عام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:26

الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين في الخيام من مخاطر المنخفض

10:18

وفيات الجمعة 14-11-2025

09:56

حزام سحب رعدية يقترب من الأردن وتنبيهات من سيول مفاجئة

09:47

1.86 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي

09:40

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

09:30

الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

09:26

15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار

09:19

تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

09:14

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

09:09

قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة مدمر في إندونيسيا

20:40

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

20:21

أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني