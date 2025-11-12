بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

12 نوفمبر 2025
إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

وطنا اليوم _

في لفتة ملوكية سامية تعبّر عن التقدير والعرفان لأبناء الوطن المخلصين، صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف – استشاري جراحة الأورام في الخدمات الطبية الملكية – إلى رتبة مقدّم، تقديراً لجهوده العلمية والمهنية ومسيرته المشرّفة في خدمة الوطن والمواطن.

وبهذه المناسبة الغالية، تتقدّم عائلة أبو كف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ابنها البار،🎖️ المقدّم الطبيب عبدالله أنور أبو كف 🎖️الذي جسّد نموذج الطبيب الأردني المخلص الذي يرفع اسم وطنه أينما حلّ بعلمه، وإنسانيته، وكفاءته الطبية المتميّزة.

نال الدكتور عبدالله مكانة علمية مرموقة بعد أن أنهى دراسته وتخصّصه الدقيق في جراحة الأورام في الجمهورية الفرنسية، حيث عمل في مستشفى جامعة لورين لمدة عام كامل، مُجرياً العديد من العمليات الجراحية المعقّدة التي نالت إعجاب الأوساط الطبية هناك.

وبعد أن اكتسب خبرةً واسعة في أحدث تقنيات العلاج الجراحي للأورام، عاد إلى أرض الوطن ليُسهم في تطوير القطاع الطبي الأردني، من خلال عمله في الخدمات الطبية الملكية، المؤسسة التي تُعدّ رمزاً للفخر الوطني والعطاء الإنساني.

تميّز الدكتور عبدالله أبو كف في مجاله بقدرته على إجراء أدقّ وأصعب العمليات الجراحية باستخدام التقنيات الطبية الحديثة وأحدث أجهزة التشخيص والعلاج، مما جعله من أبرز استشاريي جراحة الأورام في الأردن والمنطقة.

وقد عُرف بين زملائه ومرضاه بدماثة خلقه وإنسانيته العالية، فكان الطبيب الذي يجمع بين العلم الرفيع والرحمة الإنسانية، والقدوة في العمل الدؤوب والإخلاص للمهنة والوطن.

ويُعدّ ترفيعه إلى رتبة مقدّم استحقاقاً طبيعياً لمسيرته المشرفة وجهوده الدؤوبة، وتقديراً من القيادة الهاشمية الحكيمة لكفاءته وإسهاماته في رفعة المؤسسة الطبية العسكرية الأردنية.

وبهذه المناسبة، عبّرت عائلة أبو كف عن فخرها واعتزازها الكبير بابنها الذي شرّفها وشرّف وطنه، متمنّيةً له دوام التقدّم والرفعة والتميّز في مسيرته الطبية والعسكرية.

نسأل الله العلي القدير أن يوفّق المقدّم الطبيب عبدالله أنور أبو كف في مسيرته العلمية والعملية، وأن يُبارك له هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلّ إنجازاته المشرفة، وأن يحفظه ويسدّد خطاه في خدمة وطنه العزيز تحت ظلّ القيادة الهاشمية المظفّرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:56

ورشة في ماعين حول دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ينظمها قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية

21:46

تهنئة وتبريك الى ابن العم الطبيب عبد الهادي حسين النجادا بمناسبة الترفيع

21:16

تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

20:49

بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 39.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2025

20:48

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل‎

20:45

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

20:27

وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان

20:17

ديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تدين ترامب

20:09

الأردن وسوريا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون بمجالات الاتصالات والتقنية والريادة

19:39

مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

19:22

أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

19:20

الف الف مبروك للزميل عبد الحميد المعايطة ترفيع أبنائه

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025