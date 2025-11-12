إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

وطنا اليوم _

في لفتة ملوكية سامية تعبّر عن التقدير والعرفان لأبناء الوطن المخلصين، صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف – استشاري جراحة الأورام في الخدمات الطبية الملكية – إلى رتبة مقدّم، تقديراً لجهوده العلمية والمهنية ومسيرته المشرّفة في خدمة الوطن والمواطن.

وبهذه المناسبة الغالية، تتقدّم عائلة أبو كف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ابنها البار،🎖️ المقدّم الطبيب عبدالله أنور أبو كف 🎖️الذي جسّد نموذج الطبيب الأردني المخلص الذي يرفع اسم وطنه أينما حلّ بعلمه، وإنسانيته، وكفاءته الطبية المتميّزة.

نال الدكتور عبدالله مكانة علمية مرموقة بعد أن أنهى دراسته وتخصّصه الدقيق في جراحة الأورام في الجمهورية الفرنسية، حيث عمل في مستشفى جامعة لورين لمدة عام كامل، مُجرياً العديد من العمليات الجراحية المعقّدة التي نالت إعجاب الأوساط الطبية هناك.

وبعد أن اكتسب خبرةً واسعة في أحدث تقنيات العلاج الجراحي للأورام، عاد إلى أرض الوطن ليُسهم في تطوير القطاع الطبي الأردني، من خلال عمله في الخدمات الطبية الملكية، المؤسسة التي تُعدّ رمزاً للفخر الوطني والعطاء الإنساني.

تميّز الدكتور عبدالله أبو كف في مجاله بقدرته على إجراء أدقّ وأصعب العمليات الجراحية باستخدام التقنيات الطبية الحديثة وأحدث أجهزة التشخيص والعلاج، مما جعله من أبرز استشاريي جراحة الأورام في الأردن والمنطقة.

وقد عُرف بين زملائه ومرضاه بدماثة خلقه وإنسانيته العالية، فكان الطبيب الذي يجمع بين العلم الرفيع والرحمة الإنسانية، والقدوة في العمل الدؤوب والإخلاص للمهنة والوطن.

ويُعدّ ترفيعه إلى رتبة مقدّم استحقاقاً طبيعياً لمسيرته المشرفة وجهوده الدؤوبة، وتقديراً من القيادة الهاشمية الحكيمة لكفاءته وإسهاماته في رفعة المؤسسة الطبية العسكرية الأردنية.

وبهذه المناسبة، عبّرت عائلة أبو كف عن فخرها واعتزازها الكبير بابنها الذي شرّفها وشرّف وطنه، متمنّيةً له دوام التقدّم والرفعة والتميّز في مسيرته الطبية والعسكرية.

نسأل الله العلي القدير أن يوفّق المقدّم الطبيب عبدالله أنور أبو كف في مسيرته العلمية والعملية، وأن يُبارك له هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجلّ إنجازاته المشرفة، وأن يحفظه ويسدّد خطاه في خدمة وطنه العزيز تحت ظلّ القيادة الهاشمية المظفّرة.