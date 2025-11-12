بنك القاهرة عمان
وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة

24 ثانية ago
وطنا اليوم:استقبلت شركة مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء نحو 3430.8 برميلا من النفط الخام العراقي، خلال الفترة من 11 تشرين الأول حتى 10 تشرين الثاني 2025؛ استكمالا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق والتي جرى تمديدها في 17 أيلول الماضي.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنّ الإجراء يأتي لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل في 5 تشرين الأول ويستمر حتى 31 كانون الثاني 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.


