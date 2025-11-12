بنك القاهرة عمان
القاضي يوجّه بفتح أبواب بيت الشعب أمام المواطنين بتصاريح خاصة

54 ثانية ago
القاضي يوجّه بفتح أبواب بيت الشعب أمام المواطنين بتصاريح خاصة

وطنا اليوم:كشف مصدر مطلع أن رئيس مجلس النواب مازن القاضي وجّه بالسماح للمواطنين بحضور الجلسات التشريعية للمجلس بتصاريح خاصة، في خطوة تعيد فتح أبواب بيت الشعب أمام الجمهور بعد توقف استمر منذ جائحة كورونا، بما يعكس حرص رئاسة المجلس على تعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح على الرأي العام.
ويأتي هذا القرار في سياق النهج الذي اختطه القاضي منذ توليه رئاسة المجلس، حيث يقود دفة العمل النيابي بحكمة واتزان، معتمداً سياسة التوافق والتفاهم مع الكتل النيابية لضمان سير العمل البرلماني بروح من التعاون والمسؤولية المشتركة.
وأكدت أوساط نيابية أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لسياسة القاضي القائمة على الانفتاح والتواصل مع الجميع، مشيرين إلى أن السماح بحضور الجلسات بتصاريح خاصة يعزّز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية، ويكرّس مفهوم مجلس النواب باعتباره بيتاً لكل الأردنيين ومكاناً يعكس نبضهم وتطلعاتهم.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التفاعل بين المجلس والمواطنين، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في متابعة الأداء النيابي ومجريات العمل التشريعي والرقابي عن قرب.


