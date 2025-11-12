ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش داخل شقة في الرمثا

وطنا اليوم:ضبطت الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وبدعم من الأجهزة الأمنية كميات من زيت الزيتون المغشوش، وذلك خلال مداهمة شقة في مدينة الرمثا، كما ضبطت مواد أولية وأدوات تستخدم في عمليات الغش والتلاعب.

وقال مصدر مسؤول إن فرق الرقابة تتبعت الشقة المشتبه بها بعد ورود معلومات حول وجود نشاط غير قانوني داخلها، حيث جرى ضبط 26 تنكة زيت، بالإضافة إلى مواد وأدوات تستخدم في خلط الزيت وتعبئته بطرق مخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية المعنية تواصل عملها على مدار الساعة لضبط أي مخالفات أو حالات غش، ولا سيما مع بدء موسم الزيتون.

ودعا المصدر المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة، وضرورة فحص الزيت قبل اقتنائه والتأكد من سلامته وجودته، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب أو شبهات غش حفاظاً على صحة المستهلك وثقة السوق المحلي.