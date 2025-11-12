بنك القاهرة عمان
لأول مرة.. مصر تنشئ أضخم مخيم في موقع انسحاب الجيش الإسرائيلي

36 ثانية ago
لأول مرة.. مصر تنشئ أضخم مخيم في موقع انسحاب الجيش الإسرائيلي

وطنا اليوم:افتتحت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة أكبر مخيم إيواء في القطاع على مساحة 2000 دونم في منطقة محررات نتساريم التي كانت تعد محورا للجيش الإسرائيلي.
ويضمّ المخيم 15 ألف خيمة جُهِّزت لاستقبال عشرات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم، ويُعدّ هذا المشروع خطوة كبيرة ضمن الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وتعمل اللجنة المصرية على توفير كل الخدمات الأساسية داخل المخيم، وتشمل:
البنية التحتية والخدمات الإغاثية الشاملة
المخابز لتأمين الخبز اليومي
الوجبات الساخنة
العجلات الطبية لخدمة المرضى والحالات الإنسانية
وتؤكد اللجنة أن العمل جارٍ على قدم وساق لضمان حياة كريمة وآمنة للنازحين في هذا المخيم النموذجي.

 


