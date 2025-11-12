البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار 30 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 تشرين الثاني 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 13 تشرين الثاني 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.