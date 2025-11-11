الحنيطي يسأل الحكومة: لماذا أُعفي حفل هيفاء وهبي من الضرائب؟

وطنا اليوم:وجّه النائب عطاالله الحنيطي، عن حزب الوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسر فيه عن مبررات إعفاء الحفل الفني الذي أُقيم في العاصمة عمّان لأحد الفنانات “هيفاء وهبي” الأسبوع الماضي من الضرائب.

وتساءل الحنيطي عن أسباب منح هذا الإعفاء في الوقت الذي تتعذر فيه الحكومة عن تقديم إعفاءات ضريبية للمشاريع الاقتصادية التي تسهم في جذب الاستثمار وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الحفل تجاوز 500 دينار.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الجدوى من إقامة مثل هذه الحفلات في حال كانت معفاة من الضرائب، في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب – بحسب قوله – تحفيز الاستثمار الإنتاجي لا الترفيهي.

وبحسب كتاب رسمي أظهر إعفاء وزارة السياحة والآثار إعفاء الحفل الغنائي للفنانين هيفاء وهبي وفارس كرم من ضريبة الدخل والمبيعات، بحسب قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح الإعفاءات والحوافز للفعاليات والمهرجانات التي تقام في المملكة نظراً لما تحققه من رفع نسب إشغال الفنادق