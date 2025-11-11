رعد وبرق وامطار في بلاد الشام نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تشير آخر التحليلات الجوية إلى تشكل منخفض جوي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع نهاية الأسبوع، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة تتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري القادم من الجنوب، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في مناطق عدة، وهطول الأمطار الرعدية، وإمكانية تشكل السيول.

أمطار رعدية غزيرة على مناطق عدة وثلوج فوق قمم لبنان الشاهقة

ومن المتوقع أن يتسبب هذا المنخفض الجوي بحالة من عدم الاستقرار تجلب أمطارًا رعدية متفرقة على مناطق عشوائية من بلاد الشام يوم الخميس، وتشتد حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الجمعة لتهطل على إثرها الأمطار الرعدية في مناطق واسعة من بلاد الشام، ويمكن لهذه الأمطار أن تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبردية، كما ولا يستبعد حدوث الشواهق المائية قبالة سواحل بلاد الشام، بحسب طقس العرب.

وخلال يومي السبت والأحد، يزداد تدفق الرياح الباردة والرطبة إلى بلاد الشام، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة على سوريا ولبنان وفلسطين، تمتد إلى الأردن على شكل زخات عشوائية من الأمطار وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

كما يتوقع أن تتاح الفرصة لتساقط الثلوج لأول مرة هذا الموسم فوق قمم لبنان الشاهقة، وخاصة الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، تكون الثلوج غزيرة ومتراكمة إن شاء الله.

كميات أمطار كبيرة متوقعة في بعض المناطق

تشير التوقعات إلى أن المنخفض الجوي قد يجلب كميات كبيرة من الأمطار إلى بعض مناطق الحوض الشرقي للبحر المتوسط، حيث يُتوقع أن تصل الأمطار في بعض السواحل السورية واللبنانية إلى حوالي 200 ملم. هذه الكميات الكبيرة من الأمطار قد تؤدي إلى تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، مما يستدعي توخي الحذر ومتابعة التحديثات اليومية للحالة الجوية.

توصيات بالغاء كافة الأنشطة الخارجية والرحلات

نظراً للتوقعات الجوية التي تشير إلى تأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة نهاية الأسبوع، وما يُرافقها من فرص لهطول أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق.

ويُوصة بإلغاء كافة الرحلات والأنشطة الخارجية في جميع مناطق المملكة، وبخاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع وحتى انتهاء تأثير الحالة الجوية غير المستقرة.