بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

اتحاد المزارعين: الحلقات الوسيطة سبب ارتفاع الأسعار وتدنيها

دقيقتان ago
اتحاد المزارعين: الحلقات الوسيطة سبب ارتفاع الأسعار وتدنيها

وطنا اليوم:قال رئيس اتحاد مزارعي العاصمة عمان، سهم الفايز، إن تدني أسعار الخضار في الأسواق لم يعد يعود بالنفع على المواطن أو المزارع، مشيرًا إلى أن المستفيد الأول والأخير هم تجار التجزئة الذين يسيطرون على السوق منذ أكثر من 25 عامًا.
وأوضح أن الفجوة بين المزارع والمستهلك، والحلقات الوسيطة التي تتحكم بها “العمولة”، هي السبب الرئيس لارتفاع الأسعار أحيانًا وانخفاضها أحيانًا أخرى، حيث تُجرى المزادات في ساعات الفجر الأولى دون علم المزارع بالكميات الفعلية المباعة.
وأشار إلى أن بعض العمالة الوافدة لها دور في التلاعب بالأسعار، حيث يقوم بعض الوسطاء ببيع البضاعة بأسعار منخفضة لتجار محددين، مما يسمح لهم بالتحكم في السوق بالكامل.
وعن انخفاض الأسعار أحيانًا، أوضح الفايز أن السبب يعود إلى زيادة الكميات الواردة مقارنة بالطلب، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الموسم وزيادة الإنتاج في الأغوار ساهم في تدني الأسعار، إضافة إلى قلة القوة الشرائية بسبب ضعف حركة السياحة وعدم تصدير الخضار خارج المملكة.
ودعا الفايز إلى تعاون الاتحاد العام مع الجهات الأمنية وأمانة عمان لتوفير قنوات بيع بديلة تقلل دور الوسطاء، وتضمن وصول المنتج للمستهلك بسعر عادل يعود بالنفع على المزارع والمواطن معًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

التعليم العالي تطلق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

13:56

قوات الاحتلال تفجر أربعة منازل في عيترون جنوب لبنان

13:53

الملك يعقد لقاءات مع قادة في البرلمان الياباني في طوكيو

13:50

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من 2025

13:47

كتلة العمل الإسلامي النيابية تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين

13:45

هل تُعاد هيكلة صندوق التعطل لدى الضمان ودعمه من خزينة الدولة.؟

13:43

خطاب الموازنة: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026

13:32

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

13:31

نظراً للبدء بأعمال الصيانة نقل خدمات مركز صحي ماعين الشامل الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين

13:30

عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية

13:19

البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة تطبيق Farm JO “غذيهم صح” لتعزيز التغذية الصحية في المدارس ودعم المزارعين المحليين

13:11

الأمير نايف بن عاصم يتوج عشيش بذهبية الملاكمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025