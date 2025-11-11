اتحاد المزارعين: الحلقات الوسيطة سبب ارتفاع الأسعار وتدنيها

وطنا اليوم:قال رئيس اتحاد مزارعي العاصمة عمان، سهم الفايز، إن تدني أسعار الخضار في الأسواق لم يعد يعود بالنفع على المواطن أو المزارع، مشيرًا إلى أن المستفيد الأول والأخير هم تجار التجزئة الذين يسيطرون على السوق منذ أكثر من 25 عامًا.

وأوضح أن الفجوة بين المزارع والمستهلك، والحلقات الوسيطة التي تتحكم بها “العمولة”، هي السبب الرئيس لارتفاع الأسعار أحيانًا وانخفاضها أحيانًا أخرى، حيث تُجرى المزادات في ساعات الفجر الأولى دون علم المزارع بالكميات الفعلية المباعة.

وأشار إلى أن بعض العمالة الوافدة لها دور في التلاعب بالأسعار، حيث يقوم بعض الوسطاء ببيع البضاعة بأسعار منخفضة لتجار محددين، مما يسمح لهم بالتحكم في السوق بالكامل.

وعن انخفاض الأسعار أحيانًا، أوضح الفايز أن السبب يعود إلى زيادة الكميات الواردة مقارنة بالطلب، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الموسم وزيادة الإنتاج في الأغوار ساهم في تدني الأسعار، إضافة إلى قلة القوة الشرائية بسبب ضعف حركة السياحة وعدم تصدير الخضار خارج المملكة.

ودعا الفايز إلى تعاون الاتحاد العام مع الجهات الأمنية وأمانة عمان لتوفير قنوات بيع بديلة تقلل دور الوسطاء، وتضمن وصول المنتج للمستهلك بسعر عادل يعود بالنفع على المزارع والمواطن معًا.