قوات الاحتلال تفجر أربعة منازل في عيترون جنوب لبنان

وطنا اليوم:تسللت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عيترون جنوب لبنان، فجر اليوم الثلاثاء، وعمدت إلى تفجير منازل، وذلك في استمرار لخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن “قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون، وعمدت إلى تفخيخ أربعة منازل وتفجيرها“.

كما أفادت الوكالة بأن “مسيّرة معادية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة، ولا إصابات“.

وتواصل إسرائيل احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود