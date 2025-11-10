شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

وطنا اليوم:استنادا إلى توجيهات وزير الداخلية، نفذت مديرية شرطة جرش، بتنسيق مباشر مع الحاكمية الإدارية الممثلة بمحافظ جرش الدكتور مالك خريسات، عملية أمنية نوعية واسعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط شبكة متخصصة في غش الزيت وتخزينه بطرق غير قانونية في أحد الشاليهات بالمحافظة. وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص الوطني على حماية منتج زيت الزيتون والحفاظ على سمعته وجودته على المستويين المحلي والعالمي.

التصعيد ضد الغش كواجب وطني

تشكل قضية غش زيت الزيتون في المملكة خلال المواسم الأخيرة هاجسا اقتصاديا وصحيا، وخطرا على سمعة المنتج الأردني العالمية التي يعتبرها المحافظ “ثروة وطنية ومنتجا عالي الجودة”.

ولذلك، جاءت توجيهات وزير الداخلية بـتكثيف الحملات الرقابية ضد بائعي ومروجي الزيت المغشوش.

وأكد الدكتور خريسات أن غش زيت الزيتون ليس “مجرد مخالفة تجارية، بل خيانة للأرض وللأجيال القادمة”.

ضبط الخزانات والعمل على التحقيق

نفذت الحملة الأمنية في أحد الشاليهات في مناطق جرش، بمشاركة وحدات البحث الجنائي والأمن الوقائي وقوات الدرك.

وأوضح محافظ جرش أن الحملة أسفرت عن ضبط خزانات للتصنيع والتعبئة، وما يقارب 250 تنكة من الزيت المغشوش، بالإضافة إلى التحفظ على عدد من المركبات التي استخدمت في النقل والتوزيع.

كما تم توقيف ستة أشخاص متورطين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وثمن خريسات جهود الأجهزة الأمنية، مشيدا بـ”التنسيق الفاعل مع النيابة العامة” الذي ساهم في تسريع إجراءات الضبط والتحقيق.

ودعا محافظ جرش الدكتور مالك خريسات المواطنين إلى شراء الزيت من المصادر الموثوقة والمعاصر المرخصة، وتجنب العروض المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

