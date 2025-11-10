بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

10 نوفمبر 2025
الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

وطنا اليوم:أوضحت وزارة الزراعة في بيان مساء الإثنين، الشروط الواجب الالتزام بها لاستيراد زيت الزيتون.
وتفصيلا؛ يجب ألا يزيد حجم عبوة زيت الزيتون عن (4) لترات، وألا تقل الكمية داخل العبوة عن (90%) من السعة الكلية، وأن تكون العبوات المعدنية مطلية من الداخل بطلاء غذائي ومحكمة الإغلاق.
كما يجب أن تكون الإرسالية مرفقة بشهادة منشأ أصلية أو بصورة مصدّقة عنها صادرة من بلد المنشأ.
وأن يُطبع على جميع جوانب العبوة ما يلي: اسم المنتج، وصنف الزيت (بكر ممتاز)، وبلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووزن العبوة، والموسم الزراعي (2025/2026)، واسم الشركة المنتجة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحاليل المخبرية المطلوبة هي إرفاق شهادات ونتائج تحاليل صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً، تشمل الفحوصات التالية: فحص الحموضة ≤ 0.8 (معبَّر عنها كحمض أولييك/100 غم)، وفحص البيروكسيد ≤ 20 ميلي مكافئ أوكسجين بيروكسيدي/كغ زيت، وفحص الغش (GC) وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012، والفحص الحسي وسيط الفاكهية > صفر، ووسيط العيوب = صفر، وفحص متبقيات المبيدات خلو الإرسالية من أي متبقيات مبيدات.
كما أكدت ضرورة مطابقة المواصفة القياسية الأردنية، حيث يجب أن تكون فئة الزيت المستورد من الصنف الأول (زيت زيتون بكر ممتاز)، ومطابقة للمواصفة القياسية الأردنية رقم 3/2012 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وستتم إجراءات الفحص الحدودي بسحب عينات من الإرسالية في المركز الحدودي لفحصها من حيث خلوها من متبقيات المبيدات ومطابقتها لمعايير الجودة وفحص الغش، وترسل إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية رقم 3/2012.
ونوهت الوزارة بأنه لا يُسمح بإخراج الإرسالية من المركز الحدودي قبل ظهور نتائج الفحص المخبري.
كما يجب تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية، والالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلي أو إعادة تصديرها.
ولفتت الوزارة إلى أنه لا يتم إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تزويد مديرية التسويق الزراعي في وزارة الزراعة بفواتير البيع خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ دخول الإرسالية.
وتحتفظ الوزارة بحق رفض أو إلغاء أي إرسالية في حال ظهور أي حالة صحية تستدعي ذلك خلال فترة صلاحية الرخصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

19:53

عشيرة المغاربة / عباد تهنئ الدكتور عماد المغاربة العبادي بمناسبة الترفيع لدرجة متصرف في وزارة الداخلية

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025