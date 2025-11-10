ضبط عصابة مختصة بسرقة الحاويات في الزرقاء

وطنا اليوم:ضبطت بلدية الزرقاء مجموعة من الأشخاص المتورطين بسرقة 32 حاوية نفايات من عدة مناطق في المدينة، بعد ملاحظة اختفاء متكرر للحاويات من الأحياء والشوارع العامة.

كما تم تسجيل سرقة نحو 400 غطاء من أغطية المناهل في مختلف مناطق الزرقاء.

وأكدت البلدية أنها لن تتهاون في هذا الملف، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي اعتداء على الممتلكات العامة