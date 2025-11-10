بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

ضبط عصابة مختصة بسرقة الحاويات في الزرقاء

10 نوفمبر 2025
ضبط عصابة مختصة بسرقة الحاويات في الزرقاء

وطنا اليوم:ضبطت بلدية الزرقاء مجموعة من الأشخاص المتورطين بسرقة 32 حاوية نفايات من عدة مناطق في المدينة، بعد ملاحظة اختفاء متكرر للحاويات من الأحياء والشوارع العامة.
كما تم تسجيل سرقة نحو 400 غطاء من أغطية المناهل في مختلف مناطق الزرقاء.
وأكدت البلدية أنها لن تتهاون في هذا الملف، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي اعتداء على الممتلكات العامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025