وفاة حدثين غرقا في بركة زراعية ببلدة الدفيانة بالمفرق

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لغرفة عمليات دفاع مدني المفرق يفيد بوجود حدثين من جنسية عربية (١٤ -١٥) عاماً تعرضا للغرق داخل بركة زراعية بلغ عمقها (٦) م٢؛ بمنطقة الدفيانة في محافظة المفرق.
وأضاف انه على الفور تحرك غطاسو دفاع مدني المفرق إلى موقع الحادث وعملوا على انتشال الطفلين من مداخل البركة و نقلهما إلى مستشفى المفرق الحكومي ؛ حيث تبين أنهما بحالة وفاة.
وسيتم فتح تحقيق معرفة أسباب الحادث.


