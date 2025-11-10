العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع تفاصيل مطالب بعض العمال الأردنيين الذين يعملون في احدى شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة هندية تعمل في موقع العطارات.

وأضاف أن وزير العمل وجه مديريتي علاقات العمل والتفتيش المركزية في الوزارة لمتابعة الشكوى بشكل مباشر وتوجيه فريق تفتيش لزيارة موقع الشركة.

وشهد محيط وزارة العمل صباح امس اعتصامًا سلميًا وحضاريًا نظّمه عدد من الفنيين الأردنيين الذين جرى فصلهم من مشروع محطة العطارات، وذلك بعد استبدالهم بعمالة وافدة، وفق ما أكده المشاركون في الاعتصام.

وبدأت فعاليات الاعتصام عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حيث رفع الفنيون لافتات تطالب بالإنصاف وإعادة النظر في قرار الاستغناء عن خدماتهم، مؤكدين أنهم قدّموا سنوات من العمل المتواصل في المشروع، وأسهموا بخبراتهم وكفاءتهم في تشغيله منذ بداياته.

وقال المشاركون إنهم فوجئوا بقرارات الفصل دون وجود مبررات مهنية واضحة، معتبرين أن استبدال الكوادر المحلية بخبرات أجنبية يضرّ بسوق العمل الأردني ويخالف روح الدعم الوطني للعمالة المحلية.