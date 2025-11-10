بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات

10 نوفمبر 2025
العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع تفاصيل مطالب بعض العمال الأردنيين الذين يعملون في احدى شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة هندية تعمل في موقع العطارات.
وأضاف أن وزير العمل وجه مديريتي علاقات العمل والتفتيش المركزية في الوزارة لمتابعة الشكوى بشكل مباشر وتوجيه فريق تفتيش لزيارة موقع الشركة.
وشهد محيط وزارة العمل صباح امس اعتصامًا سلميًا وحضاريًا نظّمه عدد من الفنيين الأردنيين الذين جرى فصلهم من مشروع محطة العطارات، وذلك بعد استبدالهم بعمالة وافدة، وفق ما أكده المشاركون في الاعتصام.
وبدأت فعاليات الاعتصام عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، حيث رفع الفنيون لافتات تطالب بالإنصاف وإعادة النظر في قرار الاستغناء عن خدماتهم، مؤكدين أنهم قدّموا سنوات من العمل المتواصل في المشروع، وأسهموا بخبراتهم وكفاءتهم في تشغيله منذ بداياته.
وقال المشاركون إنهم فوجئوا بقرارات الفصل دون وجود مبررات مهنية واضحة، معتبرين أن استبدال الكوادر المحلية بخبرات أجنبية يضرّ بسوق العمل الأردني ويخالف روح الدعم الوطني للعمالة المحلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025