10 نوفمبر 2025
خليج العقبة يحتضن آخر امتداد للشعاب المرجانية في العالم شمالا

وطنا اليوم:قال رئيس قسم التوعية المجتمعية في محمية العقبة، حمزة المحيسن، الاثنين، إن الواجهة البحرية في خليج العقبة تتميز بتنوع بيئي فريد يجعلها من أهم المناطق الطبيعية على مستوى العالم، حيث تزخر بأنظمة بيئية متعددة، أبرزها نظام الشعاب المرجانية الذي يُعد آخر امتداد لتواجد الشعاب المرجانية في العالم من الناحية الشمالية.
وأضاف المحيسن، أن الشعاب المرجانية في العقبة تضم أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة، مما يعكس غنى البيئة البحرية وتنوعها الحيوي الكبير.
وأوضح أن موسم الشتاء في العقبة يُعد فترة مميزة لهجرة العديد من أنواع الأسماك، مما يضفي حيوية إضافية على البيئة البحرية في تلك الفترة.
وأشار إلى أن خليج العقبة لا يُعد بيئة مناسبة لتوطّن الدلافين والكائنات البحرية الكبيرة، إلا أنه يحتضن أربع أنواع من السلاحف البحرية التي وجدت في مياهه بيئة آمنة ومواتية للحياة والتكاثر.
وأكد المحيسن أن ظاهرة الصيد الجائر غير موجودة في العقبة، بفضل وعي الصيادين والتزامهم بالممارسات المستدامة التي تحافظ على التوازن البيئي وتدعم جهود حماية الحياة البحرية


