البحث الجنائي يضبط 100 تنكة زيت زيتون مغشوش بمعصرة في إربد

وطنا اليوم:ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية معصرة زيتون في لواء بني كنانة بمحافظة اربد بحوزتها نحو 100 تنكة من زيت الزيتون المغشوش والمخلوط بزيوت نباتية حيث جرى إغلاق المعصرة بالشمع الأحمر.

وبحسب مصادر ، فقد نفذت المداهمة ليلة أمس عقب ورود معلومات حول قيام المعصرة ببيع كميات من الزيت المغشوش لمواطنين إذ تم تتبع مصدرها واستردادها بعد بيع جزء منها لمواطنين والتأكد من غشها ومخالفتها للمواصفات.

وأضافت المصادر أن الكميات المضبوطة بلغت قرابة 100 تنكة زيت ثبت بعد الفحص أنها مخلوطة بزيوت نباتية مشيرة إلى أن المؤسسة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المعصرة وتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

وأكدت المؤسسة أن حملاتها الرقابية على معاصر الزيتون مستمرة في مختلف المحافظات لضمان مطابقة المنتج الأردني من زيت الزيتون للمواصفات وحماية المستهلك من الغش التجاري داعية الى الابلاغ عن اي ملاحظات في هذا الاطار للتعامل معها فورا حماية للمستهلكين .

من جهته قال مدير زراعة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن عملية الضبط تمت إثر ورود معلومات تفيد بقيام المعصرة بخلط زيت الزيتون بزيوت نباتية وبيعه للمواطنين على أنه زيت زيتون أصلي حيث جرى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المداهمة مساء أمس.

وأضاف أبو عرابي أن المعصرة غير مرخصة أصلا وتم مخالفتها ثلاث مرات سابقة كانت آخرها يوم أمس ليصار بعدها إلى إغلاقها بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وأكد أن الجهات الرقابية ستواصل جولاتها الميدانية المكثفة على المعاصر في مختلف مناطق المحافظة لضمان التزامها بالمواصفات الفنية ومنع أي حالات غش تمس بسمعة زيت الزيتون الأردني وجودته