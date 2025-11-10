بنك القاهرة عمان
إغلاق مسجد جامعة حكومية خارج أوقات الصلاة يثير استياءً الطلبة

10 نوفمبر 2025
إغلاق مسجد جامعة حكومية خارج أوقات الصلاة يثير استياءً الطلبة

وطنا اليوم:أثار قرار إدارة إحدى الجامعات الحكومية في محافظة شمالي الأردن، القاضي بإغلاق المسجد داخل الحرم الجامعي خارج أوقات الصلاة، حالة من الاستياء في صفوف الطلبة، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من قبل رئاسة الجامعة لأسباب الإجراء.
وبحسب إشعار تم تعليقه على أبواب المسجد، فإن القرار ينص على إغلاق المسجد بين الصلوات وفتحه فقط لأداء الصلاة، على أن يُغلق فور الانتهاء منها “حتى إشعار آخر”، ما أثار تساؤلات عديدة بين الطلبة حول مبررات القرار ودوافعه.
وأثار القرار موجة استياء بين عدد من الطلبة والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية، إذ عبّروا عن تذمرهم من تقييد الوصول للمسجد، مشيرين إلى أن طبيعة المحاضرات أو الالتزامات الوظيفية قد تمنعهم أحيانًا من أداء الصلاة في وقتها، ما يتطلب وجود مساحة دائمة مفتوحة داخل الحرم الجامعي تمكنهم من أداء الفريضة .
وطالب طلبة الجامعة المعنية إدارة جامعتهم بالعدول عن القرار، أو توضيح أسبابه، مؤكدين على أهمية المسجد كمرفق حيوي في بيئتهم الجامعية


