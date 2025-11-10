بنك القاهرة عمان
إغلاق بقالة بعد ضبطها تبيع علكة مخالفة على شكل سجائر

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منتج علكة مخالف على شكل سجائر، في سوبر ماركت في الرصيفة في محافظة الزرقاء، مما أدى إلى إغلاق المنشأة.
ووفق بيان صحفي، أوضحت المؤسسة بأن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة نفذت خلال الفترة الماضية حملات ميدانية موسعة للتحري عن وجود المنتج في السوق المحلي ضمن متابعة لملحوظة وردتها تتعلق بالمنتج، نتج عنها ضبط كمية تقدر بـ 17 علبة في المنشأة المذكورة، حيث تبين أنه تم إدخال المنتج بطريقة غير قانونية عن طريق التهريب.
وأضافت المؤسسة أن كوادرها قامت بالتحفظ على الكمية المضبوطة وإغلاق السوبر ماركت، إضافة إلى إحالة صاحب العلاقة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن عمليات التحري والمتابعة ما زالت مستمرة للتأكد من خلو السوق المحلي من المنتج.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).


