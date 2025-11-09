نقيب الصاغة : لا وجود للذهب الروسي في الأردن

وطنا اليوم:أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أنه لا وجود لما يعرف بالذهب الصيني أو الروسي في السوق المحلية أو العالمية، مشيرًا إلى أن هذه التسميات عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت بصلة للمصوغات الذهبية الحقيقية.

وأوضح أن الذهب لا يصنّع، بل يستخرج من مناجم طبيعية حول العالم، ثم تجرى عليه عمليات تصفية وتنقية في مصافٍ متخصصة لإنتاج ذهب خام عيار 24 قيراطًا، وهو الذهب النقي الذي لا يستخدم في صناعة الحلي نظرًا لليونته وطراوته.

وبيّنَ أن المصانع تضيف إلى الذهب الخام نحاسًا وفضة لتقليل العيار وجعله أكثر صلابة وقابلية للتشكيل، ليصبح جاهزًا لاستخدامه في صناعة الحلي والمجوهرات بمختلف عياراتها.

وأضاف أن الأردن يعتمد في صناعة المصوغات الذهبية على الذهب الخام المستورد من المصافي العالمية في دول مثل الإمارات وسويسرا، مؤكدًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة المعتمدة في صناعة الذهب.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، أوضح علان أن الانخفاض الأخير في الأسعار يُعد أمرًا طبيعيًا بعد عامين من الارتفاع المستمر، مشيرًا إلى أن السوق كان بحاجة إلى مرحلة تصحيح بعد فترة عامين من الصعود.

ولفت إلى أن إغلاق البورصة العالمية عند مستوى 4000 دولار للأونصة الجمعة الماضية، يمثل بداية هذه المرحلة التصحيحية، نتيجة لقيام المستثمرين بعمليات جني أرباح في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن من بين العوامل المؤثرة في هذا التراجع: التطورات الجيوسياسية العالمية، وخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، إضافة إلى رسوم إدارة ترامب والإغلاق الحكومي الأميركي.

ارتفاع الذهب 50 قرشا ــ

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، السبت، 50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 81.4 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78 دينارا لجهة الشراء. كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.2 و72 و54.70 دينارا على التوالي