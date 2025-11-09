بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

فرسان التغيير ترفض بالإجماع استقالة رئيس هيئة الإدارة عصام المساعيد وتقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسته

27 دقيقة ago
فرسان التغيير ترفض بالإجماع استقالة رئيس هيئة الإدارة عصام المساعيد وتقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسته

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الإدارة في مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، وبالإجماع الكامل من الهيئة العامة والذراع الشبابي (فريق فرسان التغيير)، رفضها القاطع لاستقالة رئيس هيئة الإدارة السيد عصام إبراهيم المساعيد، مؤكدة ضرورة استمراره في قيادة المؤسسة خلال المرحلة الحالية نظراً للدور المحوري الذي يؤديه في ترسيخ حضور فرسان التغيير وتعزيز أثرها الوطني.

وأكّد بيان رسمي صادر عن المؤسسة أن القرار جاء بعد اجتماع موسّع ضمّ أعضاء هيئة الإدارة والمكاتب التنفيذية والقيادات الشبابية في مختلف المحافظات، حيث أجمع الجميع على أن المساعيد يمثل ركيزة أساسية في بناء هذا الكيان الوطني، وأن إنجازاته خلال السنوات الماضية أسهمت في ترسيخ مكانة فرسان التغيير كأحد أبرز المؤسسات الشبابية الأكثر انتشاراً وتأثيراً في الأردن.

وأكدت المؤسسة في بيانها:
“لن نقبل برئاسة أحد غير عصام المساعيد خلال هذه المرحلة الحساسة، لما لوجوده من أهمية كبرى في ضمان استمرارية العمل المؤسسي وإطلاق الملفات الاستراتيجية القادمة، وعلى رأسها الهوية البصرية الجديدة، بطاقة العضوية الذكية، وتشكيل هيئات إدارية جديدة في المحافظات، وإجراء انتخابات للمكاتب التنفيذية للذراع الشبابي”.

وفي خطوة تنظيمية، أعلنت هيئة الإدارة عن تشكيل مجلس أمناء جديد برئاسة عصام المساعيد، بهدف تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة الدعم الاستراتيجي للمؤسسة، مع منحه فترة إجازة قصيرة لتوفير الهدوء والراحة المستحقة بعد الجهود الوطنية الكبيرة التي بذلها خلال السنوات الماضية وفي إنجاز قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 التي اعتُبرت محطة وطنية بارزة رفعت اسم الشباب الأردني عربيًا.

كما أكدت فرسان التغيير أن جميع أعضاء المؤسسة وكوادرها ومتطوعيها في مختلف المحافظات “سيبقون داعمين ومساندين لرئيس هيئة الإدارة”، وأن المؤسسة ستستمر في العمل وفق منهجية مؤسسية متقدمة، وبروح الفريق الواحد، لضمان استمرار الإنجاز بنفس القوة.

وذكرت المؤسسة في بيانها أن المرحلة المقبلة ستشهد:
– إطلاق الهوية البصرية الجديدة.
– تقديم بطاقة العضوية الذكية الرقمية المرتبطة بالخدمات البنكية.
– إطلاق الموقع الرسمي لفرسان التغيير بحلّته الجديدة.
– الإعلان عن برامج استراتيجية وطنية جديدة للشباب.
– تشكيل هيئات إدارية جديدة في المحافظات.
– إجراء انتخابات للمكاتب التنفيذية في الذراع الشبابي.

وفي ختام البيان، تقدّمت المؤسسة باسم جميع أعضائها وكوادرها ومتطوعيها بـ جزيل الشكر والتقدير للسيد عصام المساعيد على جهوده الوطنية الضخمة في رفع اسم الشباب الأردني وتأسيس منظومة شبابية فعالة وذات أثر ملموس، مؤكدة أن “فرسان التغيير ستبقى مؤسسة وطنية مستقلة وقوية… ورئيسها هو جزء أساسي من قوتها واستمراريتها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:29

وفيات الأحد 9-11-2025

10:20

حماس تشترط.. جثة الجندي غولدن مقابل 150 عنصرا محاصرا بأنفاق رفح

10:12

رياضة بنكهة السياسة .. الشرع يلعب السلة مع قادة بالجيش الأميركي

10:00

معالي السيد يوسف حسن العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر -ابو حسن

10:00

فوضى التصريحات لبعض المسؤولين

09:59

متى ينتهي وجع استثمارات الضمان السياحية.. فندق مأدبا إن نموذجاً

09:52

رؤية خليفات السياسية… تجمع الصف وتؤكد الولاء للقيادة الهاشمية

09:43

مصريون يردون على المتنمرين بـ تريند الجلابية

09:32

مصر تستعد للإعلان عن كشف أثري كبير داخل هرم خوفو

09:28

العاصفة فونغ وونغ تتحول إلى إعصار فائق القوة مع اقترابها من الفلبين

09:20

أيرلندا تصوّت لصالح طلب حظر الاحتلال من مسابقات يويفا

09:17

أجواء معتدلة حتى الأربعاء

وفيات
وفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025