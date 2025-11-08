بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

المتحدة للاستثمارات المالية أول شركة وساطة تنضم إلى منظومة الاستعلام الائتماني “كريف الأردن”

48 ثانية ago
المتحدة للاستثمارات المالية أول شركة وساطة تنضم إلى منظومة الاستعلام الائتماني “كريف الأردن”

وطنا اليوم-وقّعت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اتفاقية تعاون مع شركة كريف الأردن، المتخصصة في خدمات الاستعلام الائتماني، لتصبح أول شركة وساطة مالية في الأردن تنضم إلى منظومة خدمات “كريف الأردن”.

وفي بيانٍ صحفي، أوضحت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن خطتها لتطوير أدوات التحليل الائتماني بما يخدم المستثمرين في بورصة عمّان، ويعزز من قدرتها على توفير خدمات مالية أكثر احترافية وموثوقية، مشيرةً إلى أن التعاون مع “كريف الأردن” يُمثّل خطوة متقدمة في تبنّي أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

من جانبه، قال الدكتور عامودي، الرئيس التنفيذي لشركة كريف الأردن، إن انضمام شركة المتحدة يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة ستُسهم في تعزيز منظومة اتخاذ القرار الائتماني وتحسين إدارة المخاطر في قطاع الوساطة المالية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُمكّن الشركة من توسيع نطاق أعمالها في التمويل على الهامش والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المتعاملين في أسواق رأس المال.

وتُعد المتحدة للاستثمارات المالية من أكبر الشركات العاملة في قطاع الوساطة المالية في الأردن، ومحركًا رئيسيًا في تعميق التداول وزيادة السيولة وجذب الاستثمارات المؤسسية إلى بورصة عمّان، وذلك في إطار رؤيتها لأن تكون الشركة الرائدة في تطوير قطاع الوساطة والخدمات المالية في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:05

وزارة الصحة ومديرية الأمن العام توقعان بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى

20:44

الافتاء الاردنية توضح شروط واحكام زكاة الزيتون

20:13

350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج “ذا فويس” في الأردن

20:08

وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت الزيتون بعد الاستيراد

20:02

عباس من روما: لا دور لحماس في حكم غزة والسلاح بيد الدولة فقط

19:58

الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة تل أبيب في المكسيك

19:21

الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

19:13

الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2025 – 2029

19:11

أزمة الإدارة المحلية في الأردن: قراءة في تجربة قانون اللامركزية

19:05

الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

19:04

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات الثنائية

16:37

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجاوز 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول

وفيات
وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون