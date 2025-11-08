المتحدة للاستثمارات المالية أول شركة وساطة تنضم إلى منظومة الاستعلام الائتماني “كريف الأردن”

وطنا اليوم-وقّعت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اتفاقية تعاون مع شركة كريف الأردن، المتخصصة في خدمات الاستعلام الائتماني، لتصبح أول شركة وساطة مالية في الأردن تنضم إلى منظومة خدمات “كريف الأردن”.

وفي بيانٍ صحفي، أوضحت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن خطتها لتطوير أدوات التحليل الائتماني بما يخدم المستثمرين في بورصة عمّان، ويعزز من قدرتها على توفير خدمات مالية أكثر احترافية وموثوقية، مشيرةً إلى أن التعاون مع “كريف الأردن” يُمثّل خطوة متقدمة في تبنّي أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

من جانبه، قال الدكتور عامودي، الرئيس التنفيذي لشركة كريف الأردن، إن انضمام شركة المتحدة يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة ستُسهم في تعزيز منظومة اتخاذ القرار الائتماني وتحسين إدارة المخاطر في قطاع الوساطة المالية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُمكّن الشركة من توسيع نطاق أعمالها في التمويل على الهامش والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المتعاملين في أسواق رأس المال.

وتُعد المتحدة للاستثمارات المالية من أكبر الشركات العاملة في قطاع الوساطة المالية في الأردن، ومحركًا رئيسيًا في تعميق التداول وزيادة السيولة وجذب الاستثمارات المؤسسية إلى بورصة عمّان، وذلك في إطار رؤيتها لأن تكون الشركة الرائدة في تطوير قطاع الوساطة والخدمات المالية في المملكة.