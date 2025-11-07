350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج “ذا فويس” في الأردن

وطنا اليوم:كشفت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجمعة، عن مشاركة 350 أردنيا ساهموا بخبراتهم في تقديم الدعم اللوجستي لبرنامج المواهب الغنائية “ذا فويس: أحلى صوت” الذي تم تصويره في ستوديوهات “أوليفوود” في الأردن.

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قد أعلنت في 14 آب 2025، عن بدء مجموعة MBC، أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتصوير الموسم الجديد من برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس: أحلى صوت” في ستوديوهات “أوليفوود” بالأردن، إلى جانب تصوير الموسم الجديد من “ذا فويس كيدز”، وذلك على مدار أربعة أشهر متواصلة.

وبيّنت الهيئة أنّ “11 ألف غرفة فندقية احتضنت الزوار والمشاركين وطاقم العمل، وأن أكثر من 350 أردنيا ساهموا بخبراتهم في تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى توفير أكثر من 100 خط جوال من الشركات المحلية لدعم الإنتاج، وتموين محلي بالكامل يقدّم آلاف الوجبات يوميًا للمشاركين”.

وأضافت أن “وراء الأضواء والكاميرات، هناك نجاحات أردنية تُصنع كل يوم. من الفنادق إلى شركات الاتصالات، ومن الدعم اللوجستي إلى التموين، الأردن يحتضن The Voice ويُثبت أنه أرض الإبداع والفرص”.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الأردن لاستضافة التصوير جاء ثمرة جهود استمرت لسنوات لتعزيز موقع المملكة على خريطة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عالي الجودة، وترسيخ مكانتها كمركز ثقافي وإبداعي في قلب العالم العربي.

وشكل هذا الإنتاج الضخم فرصة مميزة لتسليط الضوء على المواهب الوطنية واستثمارها، إلى جانب تنشيط قطاع الصناعات الإبداعية الذي يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة لتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.