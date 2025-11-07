الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

وطنا اليوم:بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، مع نظيره العراقي الدكتور هه‌ لو مصطفى العسكري، آفاق التعاون الثنائي في مجالات إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر، وذلك على هامش أعمال قمة المناخ (COP30) المنعقدة في مدينة بيليم البرازيلية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات البيئية المشتركة التي تواجه البلدين، وعلى رأسها العواصف الترابية والغبارية وتداعيات التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.

كما شدد الطرفان على ضرورة تطوير برامج مشتركة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإطلاق مبادرات إقليمية تسهم في الحد من التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.