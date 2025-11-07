بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

3 دقائق ago
الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

وطنا اليوم:بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، مع نظيره العراقي الدكتور هه‌ لو مصطفى العسكري، آفاق التعاون الثنائي في مجالات إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر، وذلك على هامش أعمال قمة المناخ (COP30) المنعقدة في مدينة بيليم البرازيلية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات البيئية المشتركة التي تواجه البلدين، وعلى رأسها العواصف الترابية والغبارية وتداعيات التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
كما شدد الطرفان على ضرورة تطوير برامج مشتركة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإطلاق مبادرات إقليمية تسهم في الحد من التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:04

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات الثنائية

16:37

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجاوز 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول

16:18

وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

16:07

الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

16:01

الخصاونة: مدير المخابرات أقوى من رئيس الوزراء

15:25

2,1 مليار دينار عجز الموازنة للعام 2026

15:12

شبكات رقمية تستغل البطالة بين الأردنيين وتغرر بالشباب للهجرة

15:07

بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

14:43

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

14:34

سرير طبي يتحول لسيارة إسعاف في شوارع دمشق

13:52

محافظة ينتقد الهوس بالمؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات

13:48

10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا

وفيات
وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون