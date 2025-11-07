بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجاوز 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول

10 ثواني ago
الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجاوز 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن الاحتياطيات الأجنبية من العملات لدى البنك المركزي ارتفعت لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 24 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني أيضا وصلت إلى رقم قياسي جديد لتصل إلى 9.275 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وأوضحت أن عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني وصلت إلى 2.334 مليون أونصة حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات فإن قيمة الاحتياطيات الأجنبية تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تكفي 9.1 شهرا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

16:07

الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

16:01

الخصاونة: مدير المخابرات أقوى من رئيس الوزراء

15:25

2,1 مليار دينار عجز الموازنة للعام 2026

15:12

شبكات رقمية تستغل البطالة بين الأردنيين وتغرر بالشباب للهجرة

15:07

بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

14:43

الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

14:34

سرير طبي يتحول لسيارة إسعاف في شوارع دمشق

13:52

محافظة ينتقد الهوس بالمؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات

13:48

10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا

13:36

ترمب يهاجم نانسي بيلوسي تعليقا على تقاعدها: كانت عبئا ثقيلا وامرأة شريرة

13:27

بوتين يوافق على حظر بيع السجائر الإلكترونية في كل أنحاء روسيا

وفيات
وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون