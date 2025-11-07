2,1 مليار دينار عجز الموازنة للعام 2026

وطنا اليوم:كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن انخفاض العجز الأولي لعام 2026 إلى ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق مشروع القانون، بلغ العجز في موازنة العام المقبل 2,125,225,000 دينار، مقابل 2,278,081,000 في موازنة العام الحالي.

وقدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10,930,900,000) دينار، منها (10,196,000,000) دينار إيرادات محلية و(734,900,000) دينار منح خارجية.

وكشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1.3 مليار دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها؛ (مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا).

وقدّر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، ما قيمته 734,900,000 دينار، منحا خارجية متوقعة للأردن العام المقبل.

وحسب مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، فقد قدر مشروع القانون منحا للأردن العام المقبل، مبلغ 593,400,000 من الولايات المتحدة الأميركية، و61,500,000 من الاتحاد الأوروبي، و41,300,000 من الصندوق الخليجي للتنمية، و17,400,000 من دولة الإمارات العربية المتحدة، و21,300,000 منحا متوقعة من دول أخرى.

وقدرت الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، ضرائب على المنح بمبلغ 20,000,000 دينار.

