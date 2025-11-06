نتنياهو: لسنا وكلاء لأحد ولا نطلب الإذن بالتحرك من أحد

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس: «لسنا وكلاء لأحد ولا نطلب الإذن بالتحرك من أحد»، في إشارة على شن الهجمات على لبنان، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف «نتنياهو»: «ندافع عن أنفسنا بأنفسنا، ونقرر أين يكمن الخطر ونواجهه سواء على طول الخط الأصفر بغزة أو كما نفعل بلبنان».

وأكد رئيس وزراء الاحتلال: «لا نطلب الإذن بالتحرك من أصدقائنا الأمريكيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا»، موضحًا: «نحن والولايات المتحدة دولتان مستقلتان بينهما شراكة ولسنا وكلاء ولا قوة تابعة لأحد».

كان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه بدأ شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

ونشر جيش الاحتلال بيانًا يوجه فيه إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية عيتا الجبل، قائًلا إنه «سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله».

وأوضح البيان أن الهجوم يأتي بهدف «التعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام إسرائيلية: «لا نسعى حاليًا وراء التصعيد، لا تعليمات معينة تعمم على الجبهة الداخلية».

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق ونزع سلاح حماس

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

الجميع افترض أننا سنستعيد الرهائن فقط وفق شروط حماس أي ننسحب من غزة ونسمح لهم بإعادة التنظيم.

أكدت استعادة الرهائن مرة واحدة وبقاء إسرائيل بغزة حتى نفرض إن لزم الأمر نزع السلاح ونمنع عسكرة القطاع.

الرئيس ترامب وفريقه أعدوا إلى جانب الوزير رون ديرمر خطة من 20 نقطة عزلت حماس فعليا.

خطة النقاط العشرين تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع سلاح حماس وإقصائها من مستقبل الحكم في غزة.

نزع سلاح حماس وإقصاؤها كما قال الرئيس ترامب سينجزان بالطريقة السهلة عبر القوة الدولية أو الصعبة عبرنا.