مصادر: الجيش الأميركي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في دمشق

25 ثانية ago
وطنا اليوم:قالت 6 مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.
تمثل الخطط الأميركية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف إيران بشار الأسد العام الماضي.
والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.
ووفق ليفيت فإن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة “تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم”.
وأضافت ليفيت: “عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة”.


