بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بعد مخالفتها القوانين.. فرنسا تتخذ قرارا صارما ضد شي إن

دقيقة واحدة ago
بعد مخالفتها القوانين.. فرنسا تتخذ قرارا صارما ضد شي إن

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، أن السلطات ستتحرّك لـ”تعليق” منصة “شي إن” الإلكترونية في فرنسا إلى حين امتثال شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة إلى القانون الفرنسي.
وقال مكتب لوكورنو إنه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء، ستطبق الحكومة إجراءات لتعليق شي إن للمدة اللازمة للمنصة لكي تبرهن للسلطات العامة أن كل محتواها بات أخيرا يتوافق مع قوانيننا وقواعدنا”.
وأضاف أن “الوزراء سيقومون بمراجعة أولية في غضون 48 ساعة”.
وجاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في بيان صادر عن وزارة المالية، عقب الجدل حول عرض دمى جنسية تشبه الأطفال للبيع على موقع شركة شي إن.
وصدر القرار أيضا بعد وقت قصير من افتتاح شركة شي إن أول منفذ دائم لها في العالم، داخل أحد المتاجر الكبرى في باريس.
وأعلنت شركة شي إن، في وقت سابق، أنها حظرت جميع منتجات الدمى الجنسية، وأزالت مؤقتا قسم المنتجات المخصصة للبالغين لمراجعته.
كما أطلقت الشركة تحقيقا لتحديد الكيفية التي تمكنت بها هذه المنتجات من تجاوز آليات الفحص التي تعتمدها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

الأشغال تُنهي إنشاء ثلاثة مهارب نجاة على طريق العدسية

20:01

الجمعية الأردنية للعلوم التربوية تعقد مؤتمرها السنوي ال11 بالتعاون مع جامعة القاهرة

19:28

أبو زيد : استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

19:19

مشوقة يسأل الرئيس عن رواتب وحوافز صرف الملكية للطيران

19:17

رؤية استشرافية ملكية نحو مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن

19:16

مواطن حتى الرمق الأخير

19:15

مستشفى الكرك الحكومي يتسلّم جهاز تنظير الحنجرة المرن بدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية

19:13

EU, HCST, Orange Jordan, and SESAME lead dialogue on ‘The Science We Need for 2050’

19:11

مذكرتا تفاهم بين الأردن وقطر لتعزيز التعاون بالتنمية الاجتماعية والعمل الخيري

19:11

مندوباً عن الملك وولي العهد  العيسوي يعزي آل حداد والعواملة

19:09

الأردن يدين إعلان إسرائيل عن مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استيطانية

19:05

اتفاقية أردنية ألمانية بـ75 مليون يورو لبرنامج “التحديث من أجل النمو”

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025