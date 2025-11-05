مواطن حتى الرمق الأخير

تضخم الأسعار واستفحال البطالة وتوحش الفقر جاوز كل حدود الاحتمال، حتى غدا المواطن الأردني يترنح على حافة الهاوية

لم تشرق في قرارات الحكومة، القديمة منها والجديدة، بارقة أمل تضيء دروب الغد بل ازدادت عتمة الواقع حلكة ووجعا

والأعجب أن الحكومات قد أحكمت الطوق أكثر وأغرقت البلاد في مزيد من التعقيد والتدهور، فيما تتغنى بإنجازات لم ير الشعب منها سوى المديونية تتصاعد والأسعار تلتهم ما تبقى من القوت والضرائب تنهش الجيوب حتى العظم

صار المواطن يدفع ألف مرة في الشهر من راتبٍ لا يقبضه إلا مرة، يدفع للكهرباء والماء وللأسواق والبنوك وللعلاج والتعليم والإنترنت وللسجائر التي تحرق بقايا أعصابه حتى ثيابه عليها ضريبة ولقمة أطفاله عليها ضريبة وأنفاسه تكاد تقاس بالضريبة.د.

في هذا الوطن تدفع إن تزوجت وتدفع إن طلقت وتدفع إن ورثت أو وُرثت.

تدفع ما دمت حيا وحتى إن رحلت واعتقدت انك نجوت من سطوة الضرائب فانت مخطئ حتى القبور في بلادنا لها ثمت، تدفع أسرتك عنك ثمن دفنك والقبور والعزاء كأنك خلقت لتدفع وتحاسب حتى بعد الفناء