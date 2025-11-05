فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع “بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة”

وطنا اليوم:تحت رعاية قائد أمن إقليم الشمال العميد الدكتور جمعة الحمايدة، نظّمت جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، فعالية توعوية ضمن الأسبوع التوعوي الجامعي الذي تُنظمه مديرية الأمن العام تحت شعار “بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة”، وذلك بحضور مدير شرطة محافظة جرش العميد الركن رأفت المعايطة، ورئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، وممثلين عن الشرطة المجتمعية، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وإشراكهم في العملية الأمنية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم في المجالات المجتمعية.

وتضمّنت الفعالية محاضرات توعوية قدّمها مختصون من مديرية الأمن العام، تناولت موضوعات تتعلق بمكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، والعنف الجامعي، والسلم المجتمعي، وحُسن السيرة والسلوك، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والعمل التطوعي والمواطنة الإيجابية بين الشباب الجامعي.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي خاص بمكافحة المخدرات، قدّم خلاله كوادر إدارة مكافحة المخدرات عرضًا لمجموعة من المواد المخدرة والمجسمات التوضيحية التي تُبرز مخاطر هذه الآفة وأثرها على الفرد والمجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وتعزيز الوقاية من السلوكيات الخطرة.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح أهمية الشراكة بين الجامعة ومديرية الأمن العام في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الحوار والمسؤولية المجتمعية بين الشباب، مشيدًا بالدور التوعوي الكبير الذي تؤديه الأجهزة الأمنية في حماية المجتمع الجامعي.

وشهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الذين أثنوا على مضمون المحاضرات الهادفة التي تسهم في تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي داخل الحرم الجامعي.