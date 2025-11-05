وطنا اليوم:عقدت شركة المدن الصناعية الاردنية ورشة عمل حول حصاد وادارة استخدام مياه الأمطار وفرص الاستثمار المستدام في المدن الصناعية الأردنية بالتعاون مع مشروع العمل الأخضر في المؤسسات (GAIN) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZبحضور نخبة من المستثمرين الصناعيين ذوي الإهتمام في مدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين.

وجرى خلال الورشة عرض أبرز النتائج والتوصيات المستخلصة من دراسة الجدوى الخاصة بحصاد مياه الأمطار وادارة استخدامها، والتي شملت المدن الصناعية في مادبا ، الزرقاء ، السلط ، والطفيلة الصناعية والتي اطلقتها شركة المدن الصناعية الاردنية العام الحالي 2025.

وقالت الشركة في بيان إنها وانطلاقا من تبنيها لمفاهيم الإستدامة البيئية والبناء الأخضر والتوجهات الحديثة في هذه المجالات منذ عدة سنوات فقد وضعت خططا شاملة تبين كافة تطلعاتها خلال الاعوام القادمة ليصار الى تضمينها لمختلف خططها واستراتيجياتها بالتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل مع مراعاة الجوانب البيئية وتحقيق التنمية الخضراء وادارة الموارد المائية بشكل مستدام في مدنها الصناعية.

وأضافت الشركة إن الورشة شكلت محطة هامة في مسار الشراكة بين المنظمين لتعزيز إدارة الموارد المائية المستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري داخل المدن الصناعية في الأردن، كما هدفت إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية واستكشاف مسارات عملية لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على التكيف في القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين على تبني طرق واساليب ادارة استخدام المياه وترشيد استهلاك موارد المياه وخاصة المياه الجوفية.

وتضمنت الورشة نقاشات علمية حول استعراض الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية العملية لدراسات حصاد مياه الأمطار في المدن الصناعية الأردنية، اضافة الى ابراز دور الإدارة الفعّالة للمياه في تمكين منشآت صناعية أكثر كفاءة وربحية واستدامة، و تقديم تعريف موجز بإطار الحدائق الصناعية البيئية (Eco- Industrial Parks – EIP) ومواءمته مع الخطة الخضراء لشركة المدن الصناعية ورؤيتها المستقبلية للاستدامة.