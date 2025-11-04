ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، الثلاثاء، إن وقف الحرب على غزة واستئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف إلى الأردن أسهما في رفع أعداد الزوار، متوقعاً أن تسجل البترا زيارات مرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.

وسجلت مدينة البترا الأثرية خلال شهر تشرين الأول من العام 2025 ارتفاعاً في أعداد الزوار، بلغ 81,046 زائراً، بزيادة وصلت إلى 71% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 لجميع الجنسيات، بينما بلغ عدد الزوار الأجانب 49,910 زوار، بزيادة بلغت 99%، وذلك وفقاً لتقرير سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

ولفت البريزات إلى أن البترا لم تفقد بريقها رغم الحرب وغيرها، وما زالت وجهة سياحية محببة عالمياً.

وأضاف: “الأرقام الممتازة المتوقعة ليست كما نرغب، فمثل هذا الوقت من السنة يزور البترا يومياً نحو 5 آلاف أجنبي، ولكن المعدل في شهر تشرين الأول الماضي كان بين 1500 و1600 زائر، ونتوقع أن يستقر العدد خلال الشهر الحالي وينخفض في شهري كانون الأول وكانون الثاني”.

وفيما يتعلق بالأسواق السياحية الزائرة للبترا، قال البريزات: “أسواقنا الرئيسة هي أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية، التي تسجل أعلى عدد من الزوار الأجانب منذ عام 2010 وحتى الآن”.

وأشار إلى وجود تعاون مع مصر والسعودية لتطوير التكامل السياحي، نظراً لرغبة العديد من الزوار بزيارة أكثر من دولة خلال الرحلة الواحدة.

وختم البريزات حديثه بالتأكيد على ضرورة تنويع المنتجات والأسواق السياحية.