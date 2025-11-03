بشرى للأردنيين.. انفراجة قريبة في ملف استيراد زيت الزيتون

وطنا اليوم:يواجه قطاع الزيتون في الأردن واحداً من أصعب المواسم منذ أكثر من 20 عاماً، وسط انخفاض حاد في كميات الإنتاج وارتفاع كبير في الأسعار، ما ينذر بأزمة حقيقية في توفير زيت الزيتون للمستهلكين، ويعيد تسليط الضوء على تحديات الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية القاسية.

في هذا الإطار كشف الناطق الرسمي باسم نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمود العمري، ، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إنتاج الأردن من زيت الزيتون لموسم 2025 لن يتجاوز 18 إلى 20 ألف طن، مقارنة بمعدل سنوي معتاد يتراوح بين 25 و40 ألف طن.

الجفاف والحرارة

فيما عزى العمري هذا الانخفاض إلى شح الهطولات المطرية، وموجات الجفاف، ودرجات الحرارة غير المسبوقة، خاصة في المناطق الغربية المعتمدة على مياه الأمطار، موضحاً أن الموسم الحالي يعد من أضعف المواسم التي مرت على القطاع منذ ما يزيد عن عقدين.

لكن رغم شح الكمية، فأكد أن جودة زيت الزيتون هذا الموسم ممتازة جداً، مبيناً أن الحمل الخفيف على الأشجار أسهم في إنتاج زيت بنقاء وتركيز غذائي عال.

الى ذلك قال مدير مديرية الزيتون في وزارة الزراعة، أسامة قطان، الاثنين، إن الوزارة لا تتدخل في تسعيرة زيت الزيتون، مبينًا أنه سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبًا.

وأشار قطان إلى أن نقابة أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون، قبل بدء موسم العصر، حددت تسعيرة واضحة لتنكة زيت الزيتون التي تتراوح من 110 إلى 120 دينارًا.

كما قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، إن الجمعية تلقت خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى حول الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر تنكة الزيت في بعض المناطق إلى نحو 150 دينارا.

وأضاف أنه خلال جولة ميدانية في منطقة إربد، لوحظ أن الأسعار تراوحت بين 130 و150 دينارا للتنكة، واصفا الأسعار بأنها خيالية ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين، خصوصا في ظل انخفاض كميات الإنتاج في المناطق الشمالية والغربية التي تعتمد على مياه الأمطار.