جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه

وطنا اليوم:بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرار يقضي بسحب السيارات الصينية من ضباطه، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس الأركان إيال زامير، وفق ما أفادت به صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء بعد توصيات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عبّرت عن “قلق حقيقي من احتمال تسريب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس من خلال أنظمة المركبات الصينية”.

وأضاف التقرير أن الخطوة الجديدة تأتي امتدادًا لسياسة سابقة تمنع دخول السيارات الصينية إلى القواعد العسكرية، مشيرًا إلى أن عملية السحب ستجري على مرحلتين.

ففي المرحلة الأولى، سيتم جمع المركبات من الضباط العاملين في مواقع حساسة أو ممن يطّلعون على معلومات أمنية سرية، على أن تشمل المرحلة الثانية جميع الضباط، تمهيدًا لإنهاء العملية بحلول الربع الأول من عام 2026.

ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن الحملة ستطال نحو 700 مركبة، معظمها من طراز CHERY، كانت قد مُنحت للضباط ذوي العائلات الكبيرة نظرًا إلى كونها سيارات عائلية من سبعة مقاعد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن بعض هذه المركبات مزودة بأنظمة تتضمن كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال يمكنها نقل البيانات إلى خوادم خارجية، أحيانًا من دون علم المستخدم أو المستورد المحلي.

وأشارت إلى أن القرار الإسرائيلي تأثر أيضًا بخطوات مشابهة اتخذتها دول أخرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان حظرتا استخدام السيارات الصينية في المناطق والمرافق الأمنية الحساسة.