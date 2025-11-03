حزب المحافظين الأردني ينظم لقاء حواري في مقره

وطنا اليوم:لقاء حواري نظمه حزب المحافظين الاردني بمقره يوم الاحد 2 تشرين الثاني بعنوان دور المرأة في التنمية السياسية وحقوقها السياسية بحضور أمين عام حزب المحافظين الاردني الدكتور طلال الشرفات ورئيسة لجنة المرأة بالحزب النائب السابق رهق الزواهرة والتي تحدثت فيه معالي د. ريم ابو حسان عن دور المرأة في الحياة العامة السياسية التي شكلت على الدوام دورا فاعلاً مع الرجل وأثبتت حضورها في ميادين العمل العام منذ عقود مشيدة بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانية لتعزيز مكانة المرأة عبر التشريعات وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية والتحديثات الأخيرة

وقد أدار الحوار رئيسة لجنة المرأة في الحزب النائب السابق رهق الزواهرة التي تهتم بدور المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً من خلال التشريعات الوطنية والنصوص القانونية لحقوق المرأة التي ترى أن تمكين المرأة له اهتمام خاص بالحزب

حضر اللقاء نخبة ورموز من السيدات الاردنيات