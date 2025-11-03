بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

حزب المحافظين الأردني ينظم لقاء حواري في مقره

3 نوفمبر 2025
حزب المحافظين الأردني ينظم لقاء حواري في مقره

وطنا اليوم:لقاء حواري نظمه حزب المحافظين الاردني بمقره يوم الاحد 2 تشرين الثاني بعنوان دور المرأة في التنمية السياسية وحقوقها السياسية بحضور أمين عام حزب المحافظين الاردني الدكتور طلال الشرفات ورئيسة لجنة المرأة بالحزب النائب السابق رهق الزواهرة والتي تحدثت فيه معالي د. ريم ابو حسان عن دور المرأة في الحياة العامة السياسية التي شكلت على الدوام دورا فاعلاً مع الرجل وأثبتت حضورها في ميادين العمل العام منذ عقود مشيدة بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانية لتعزيز مكانة المرأة عبر التشريعات وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية والتحديثات الأخيرة

وقد أدار الحوار رئيسة لجنة المرأة في الحزب النائب السابق رهق الزواهرة التي تهتم بدور المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً من خلال التشريعات الوطنية والنصوص القانونية لحقوق المرأة التي ترى أن تمكين المرأة له اهتمام خاص بالحزب
حضر اللقاء نخبة ورموز من السيدات الاردنيات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان