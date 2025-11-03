ترامب: أيام الرئيس الفنزويلي معدودة ولا أفكر ببيع صواريخ توماهوك لأوكرانيبا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا، باتت معدودة.

وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس” الأميركية، قال ترامب في رد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن حرب ضد فنزويلا “أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك”.

لكن ترامب عندما سئل إن كانت أيام مادورو رئيسا معدودة، أجاب ترامب “بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم”.

ووفقا للحكومة الأميركية، حول نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال ما يسمى “كارتل الشمس”، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا ورئيسها مادورو، كان أبرزها مضاعفة المكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ونشرت، إلى جانب أسلحة وسفن أخرى، أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا.

كما أرسلت واشنطن سفينة حربية أميركية مزودة بصواريخ إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو، على مسافة نحو 10 كيلومترات من فنزويلا.

ورفض مادورو، السبت، مزاعم الحكومة الأميركية بأن بلاده متورطة في تهريب المخدرات.

وقال مادورو: “فنزويلا بريئة. كل ما يتم القيام به ضد فنزويلا لا يخدم إلا تبرير حرب وتغيير نظام وسرقة ثروتنا النفطية الهائلة”.

من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر حاليا في صفقة تتيح لأوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لاستخدامها ضد روسيا.

وأبدى ترامب تحفظا تجاه خطة للولايات المتحدة لبيع صواريخ توماهوك لدول حلف شمال الأطلسي التي ستنقلها إلى أوكرانيا، قائلا إنه لا يريد تصعيد الحرب.

وتشير أحدث تعليقاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إلى أنه لا يزال مترددا بشأن هذه المسألة.

وقال ترامب للصحفيين في أثناء توجهه إلى واشنطن قادما من بالم بيتش بولاية فلوريدا ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في صفقة لبيع الصواريخ “لا، ليس تماما”. وأضاف أنه قد يغير رأيه.