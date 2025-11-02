القضاة يكشف عن تنفيذ 16 مشروع صناعي جديد في الكرك الصناعية

وطنا اليوم:كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الحوافز الحكومية التي قدّمت للمستثمرين في مدينة الكرك الصناعية استقطبت 16 مشروعا صناعيا بحجم استثمار يبلغ 10 ملايين دينار، أغلبها في وصل المراحل النهائية للبدء بتنفيذها.

وأضاف القضاة بعد زيارة جلالة الملك لمحافظة الكرك الأحد، أن الحكومة وبتوجيهات جلالته، قدمت خلال الأشهر الماضية حزمة مشاريع استهدفت من خلالها استقطاب الاستثمار للمدينة الصناعية في الكرك والمدينة التنموية في غور المزرعة.

واعتبر القضاة استقطاب 16 مشروعا جديدا “نقلة نوعية”.

ومن بين الحوافز التي قدمتها الحكومة، دعم أسعار الطاقة الكهربائية وشمول المدينة الصناعية في الكرك برامج الفروع الإنتاجية من خلال تسديد الحكومة 50% من أجور العاملين لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن الحكومة استهدفت استقطاب الاستثمار في المدينة الصناعية من خلال تخفيض أسعار الأراضي من 25 دينارا للمتر إلى 10 دنانير، وخصم 50% على رسوم المناولة في ميناء العقبة لمدة 5 سنوات لغايات تشجيع الصناعات التصديرية.

وقال القضاة، إن هذا جاء بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة العمل على ترسيخ التنمية المستدامة في المحافظات.

وذكر الوزير أن الحكومة أنشأت منطقة تنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة مع حزمة حوافز الهدف منها تعزيز مشاريع الصناعات الزراعية المستدامة.