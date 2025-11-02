حظر النشر في قضية موظف دائرة الآثار العامة

وطنا اليوم:قرر نائب عام عمّان حظر النشر في القضية الجنائية رقم (2025/647)، المتعلقة بالموظف لدى ملاك دائرة الآثار العامة المدعو حسام مصطفى صالح حسين، ( إستناداً الأحكام المادة (1/39) من قانون المطبوعات والنشر، والمادة (225) من قانون العقوبات .

ودعا النائب العام إلى الالتزام بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها وعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صور أو فيديوهات تتعلق بها ، علماً بأن هذا الحظر يشمل مواقع التواصل الاجتماعي